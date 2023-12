Mercato - PSG : Le Real Madrid se lance dans ce dossier à 50M€

Jean de Teyssière

Le PSG a recruté du lourd en défense centrale cet été, avec les arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Le club de la capitale pourrait poursuivre en ce sens cet hiver, puisque Giorgio Scalvini serait dans les petits papiers de la direction parisienne mais le concurrence va être rude, surtout avec la récente blessure de David Alaba, qui pousserait le Real Madrid à tenter de recruter le défenseur de 20 ans.

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes. Ce sera l'occasion pour de nombreux clubs, comme le Real Madrid de se renforcer. Le club madrilène est en effet accablé par les blessures longue durée de ses joueurs et pourrait jouer un mauvais tour au PSG avec un crack.

Le PSG s'intéresse à Scalvini

La pépite italienne de 20 ans, Giorgio Scalvini attire de nombreux clubs européens. Le défenseur central de l'Atalanta Bergame serait sur les tablettes du PSG mais également sur celles du Bayern Munich. La concurrence risque donc d'être rude, d'autant qu'un autre cador s'est rajouté sur la liste.

Le Real Madrid veut remplacer Alaba par Scalvini