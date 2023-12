Le successeur de Benzema a vécu un calvaire

Thomas Bourseau

Karim Benzema a impressionné dès ses débuts professionnels à l’OL avant de s’envoler à 21 ans pour le Real Madrid, laissant Alexandre Lacazette lui succéder à Lyon. Un véritable défi qu’a commenté l’ancien joueur d’Arsenal pour Colinterview.

Alexandre Lacazette est un enfant du pays. Né dans le 7ème arrondissement de Lyon, l’attaquant a fait ses classes dans le centre de formation de l’OL avant d’évoluer avec la réserve et de pleinement être intégré dans le groupe professionnel en 2010, soit un an après le départ de Karim Benzema au Real Madrid à l’été 2009.

«Benzema a laissé une trace, on s’attend à ce que le prochain soit du même calibre»

De grandes chaussures à remplir pour Alexandre Lacazette qui n’a pas caché à Oh My Goal les difficultés rencontrées à ses débuts à seulement 19 ans à l’époque à l’OL. « Tu entres dans une équipe où il n’y a que des grands joueurs, de grands égos. Karim Benzema a laissé une trace, qui est un joueur qui vient du centre de formation. Donc forcément, on s’attend à ce que le prochain soit du même calibre. Ça donne une pression supplémentaire aussi ».

«Il faut réussir à se faire sa place, tout en respectant les anciens»