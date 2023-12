Mercato : L’enfant du pays va quitter l’OL ?

Arnaud De Kanel

Né à Lyon et formé à l'OL, Rayan Cherki traverse comme tous ses coéquipiers une période noire. Nouvelle icône à la lyonnaise depuis le départ de Nabil Fekir, le jeune milieu offensif ne serait plus en odeur de sainteté dans son club de cœur, à tel point que les dirigeants lyonnais songeraient à s'en séparer.

Rayan Cherki n'y arrive pas cette saison. Souvent pointé du doigt comme après la défaite face à l'OM, le Lyonnais de naissance agace. « Mais le pire, ce que fait Cherki, c’est cataclysmique. Cherki ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Cherki, ce n’est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa, c’est dire si ça va loin. C’est niveau CP. Ce n’est pas possible de faire ce qu’il fait, de réclamer cette espèce de faute en levant les bras. Il a tout le temps les bras levés, c’est un ventilateur. Il faut qu’il arrête Cherki. T’insultes ton équipe, tes coéquipiers, les supporteurs de l’OL. On n’en a rien à foutre que tu saches jouer, va faire un five avec tes amis », déclarait notamment Daniel Riolo dans l'After Foot après la débâcle. Et visiblement, les dirigeants de l'OL seraient prêts à prendre une décision radicale cet hiver.

Laurent Blanc viré, le boss de l'OL a un grand regret https://t.co/neQhbkGCkq pic.twitter.com/GKKKhCVpRd — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

Cherki n'est plus invendable !

D'après les informations de Foot Mercato , Rayan Cherki pourrait quitter l'OL lors du mercato hivernal. En effet, le jeune lyonnais ne serait plus jugé intransférable par ses dirigeants qui seraient ouverts à le vendre afin de récupérer des liquidités pour renforcer l'effectif.

La Premier League pour Cherki ?