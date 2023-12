Mercato - PSG : Il lâche une grande annonce sur son avenir

Thibault Morlain

Joueur du PSG, Keylor Navas est dans sa dernière année de contrat. A l'instar de Kylian Mbappé, le gardien costaricain est dans le flou pour son avenir. Restera-t-il à Paris lui qui est actuellement dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma pour le poste de numéro 1 ? Navas a pris la parole pour la suite de sa carrière.

Alors qu'on s'attendait à un départ de Keylor Navas lors du dernier mercato estival, le Costaricain est finalement resté au PSG. Mais cela pourrait n'être que partie remise pour le gardien de 37 ans, qui ne joue pas cette saison. En effet, Navas est en fin de contrat à Paris et il pourrait donc partir libre en juin prochain.

« Mon avenir ? Je ne sais pas »

A quoi faut-il alors s'attendre pour l'avenir de Keylor Navas ? Sur ses réseaux sociaux et rapporté par ESPN , le gardien du PSG a admis ne pas savoir ce qui l'attendait pour le moment : « Mon avenir ? Je ne sais pas, seul Dieu sait le futur. J'ai encore un contrat avec Paris, je veux être à 100% pour me battre pour le poste ».

« Je veux me sentir footballeur »