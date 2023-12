PSG : Menacé par Zaïre-Emery, un joueur de Deschamps répond

Thibault Morlain

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery n'en finit plus d'impressionner avec le PSG. Des performances qui lui ont dernièrement permis de découvrir l'équipe de France. Désormais, il va donc falloir compter sur WZE dans le groupe de Didier Deschamps. De quoi relancer la concurrence au milieu de terrain. Concerné, Youssouf Fofana s'est prononcé sur le cas Zaïre-Emery.

Face à Gibraltar, Warren Zaïre-Emery est entré dans l'histoire de l'équipe de France. A seulement 17 ans, le joueur du PSG est devenu le plus jeune international, mais aussi le plus jeune buteur en sélection. A quelques mois de l'Euro, Zaïre-Emery pourrait donc s'installer dans le groupe de Didier Deschamps. Une concurrence qui pourrait ne pas forcément arranger Youssouf Fofana, autre milieu de terrain des Bleus.

« Ça me pousse à faire plus »

Dans un entretien accordé à TNT Sports , Youssouf Fofana a évoqué l'explosion de Warren Zaïre-Emery et la concurrence du joueur du PSG en équipe de France. Le milieu de terrain de l'AS Monaco a alors avoué : « Ça me pousse à faire plus. La place n'est jamais acquise, pour personne. En équipe de France, il y a une qualité folle ».

« Je peux apprendre de Warren »