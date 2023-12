PSG : Le Qatar annonce un projet à 530M€

Arnaud De Kanel

Depuis jeudi dernier, un nouvel investisseur de taille est entré au capital du PSG. En effet, Arctos Partners a acquis 12,5% des parts du club pour une somme d'environ 530M€. Un deal ficelé par le Qatar et qui va permettre au PSG de continuer de grandir. La satisfaction a été exprimée à tous les étages.

Le PSG continue de grandir. Le Qatar n'est plus seul désormais et n'hésite pas à accueillir de nouveaux investisseurs. Jeudi dernier, c'est Arctos Partners, un fond d'investissement américain spécialisé dans le sport, qui est devenu actionnaire minoritaire du club de la capitale en achetant 12,5% des parts pour 530M€.



Riolo en remet une couche et enfonce ce joueur du PSG https://t.co/MneFw3Z0Zs pic.twitter.com/ccfrM2Vp8H — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

«Ce jour est une étape importante dans l'histoire du Paris Saint-Germain»

Malgré tout, le Qatar ne compte pas se désengager du PSG, bien au contraire. Nasser Al-Khelaïfi l'a d'ailleurs confirmé dans le communiqué publié par le PSG à la suite de l'annonce de ce deal. « En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l'excellence dans tout ce que nous faisons (...) Dès le premier jour, ils ont cru avec passion à notre projet, à notre plan et à notre vision pour le club - et nous sommes fiers de les compter dans notre famille. Ce jour est une étape importante dans l'histoire du Paris Saint-Germain et contribuera grandement à la poursuite du succès et de la croissance de notre grand club », a déclaré le président du PSG. Luis Campos s'est également réjoui de ce deal.

«Pour moi c’est fantastique»