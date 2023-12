PSG - Nice - Procès Galtier : accusations, défense, jugement… tout ce qu’il faut savoir sur l’affaire qui secoue le foot français

Amadou Diawara

Ce vendredi, Christophe Galtier s'est présenté devant le tribunal correctionnel de Nice. Alors qu'il aurait eu un mauvais comportement lors de son passage à l'OGC Nice, l'ancien coach du PSG est jugé pour harcèlement moral et discrimination. Au terme de cette journée, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'affaire Galtier.

Lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier aurait eu une mauvaise attitude envers certains de ses joueurs et membres de son staff. En effet, l'ancien coach du PSG était entendu ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Nice, étant jugé pour harcèlement moral et discrimination. Plus précisément, Christophe Galtier se serait mal comporté avec des personnes musulmanes présentes à l'OGC Nice en même temps que lui, ayant eu notamment un traitement répréhensible avec celles qui faisaient le ramadan.

La LICRA réclame 5000€ de dommages et d'intérêts

Lors de cette journée de vendredi, Christophe Galtier a eu l'occasion de vider son sac et de se défendre sur tous les actes qui lui sont reprochés. D'ailleurs, lorsqu'il a répondu aux accusations de Jean-Clair Todibo, le technicien français a craqué, laissant échapper un sanglot. Et une fois que Christophe Galtier a fini de se défendre, la parole a été donnée à d'autres, notamment à la LFP, ainsi qu'à la LICRA. D'une part, l'avocat de la Ligue de Football Professionnel a indiqué qu'elle demanderait 1€ symbolique si Christophe Galtier était déclaré coupable. D'autre part, la représentante de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme compte réclamer 5000€ de dommages et d'intérêts.

«Je vous demande de déclarer Christophe Galtier coupable»