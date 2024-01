Mercato - PSG : C’est la guerre entre le père et la mère de Mbappé pour son avenir ?

Thibault Morlain

Encore plus depuis le 1er janvier 2024, l’avenir de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions. Dans sa dernière année de contrat au PSG, il va devoir prendre une décision pour la suite de sa carrière et cela pourrait bien se résumer entre une prolongation avec le club de la capitale ou un départ libre vers le Real Madrid. Un dilemme derrière lequel pourrait bien se cacher une bataille entre le père et la mère de Mbappé. Explications.

Une fois n’est pas coutume, le feuilleton Kylian Mbappé anime le marché des transferts. S’il est aujourd’hui au PSG, le Français peut toutefois depuis le 1er janvier discuter avec le club de son choix pour le rejoindre la saison prochaine. Forcément, cette situation fait dire à certains que le Real Madrid pourrait enfin toucher au but avec Mbappé. Mais le PSG n’a certainement pas dit son dernier mot. A Paris, on devrait tout faire pour tenter de convaincre le champion du monde 2018 de signer une prolongation de contrat.

« Aussi incroyable que cela puisse paraitre, il y a un conflit familial »

Le PSG ou le Real Madrid ? A propos de ce dilemme, le père et la mère de Kylian Mbappé auraient visiblement des avis distincts. Quid alors des divergences dans la famille de l’attaquant du PSG ? C’est Aritz Gabilondo qui a fait ces révélations dans sa chronique pour AS , assurant alors : « Aussi incroyable que cela puisse paraitre, il y a un conflit familial. C’est la mère du joueur, accompagnée de son avocat, qui s’occupe des questions financières. Le père a plus d’influence sur les questions sportives. « L’avenir de Mbappé dépendra de qui remportera ce débat », affirment des sources proches des négociations ».

« Maman ou papa. Papa ou maman »