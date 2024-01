PSG : Mbappé passe aux aveux et révèle son «plaisir» !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est certes en fin de contrat au PSG à l’issue de la saison. Pour autant, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale prend toujours autant de plaisir à Paris cette saison. Et notamment grâce à ses buts inscrits qui prennent une tout autre saveur après sa révélation à Téléfoot.

Ce dimanche, Téléfoot a diffusé un documentaire basé sur Assia et Anissa. Deux jeunes joueuses de foot de 14 ans, qui ont été invitées par le PSG à visiter le Campus PSG, mais aussi afin de rencontrer des figures de proue du club comme le capitaine Marquinhos, Achraf Hakimi, le président Nasser Al-Khelaïfi ou encore Kylian Mbappé !

Marquer des buts, le «plaisir» de Mbappé

Au cours de leur rencontre avec le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Assia et Anissa ont demandé à Kylian Mbappé quelle sensation il ressentait lorsqu’il inscrivait des buts. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas boudé son plaisir, au contraire.

«On est jamais lassés de marquer des buts»