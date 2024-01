Mercato - PSG : Paris n’en veut plus, un échec à 30M€ est révélé

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, le PSG va chercher à se débarrasser de plusieurs de ses éléments lors de ce mercato hivernal. Paris cherche d’ailleurs un point de chute pour Hugo Ekitike. Cet été déjà, les dirigeants parisiens avaient tenté de vendre l’attaquant de 21 ans, en vain. A ce propos, la presse allemande a récemment révélé un échec à 30M€ dans ce dossier.

Le mercato hivernal du PSG pourrait se poursuivre très rapidement. Quelques jours après avoir finalisé l’arrivée du défenseur brésilien Lucas Beraldo (contre 20M€), le club parisien semble focalisé sur certains départs. Comme révélé par le10sport.com dès le 4 octobre, deux noms ont été cochés par le PSG concernant un départ en janvier : Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike.

Le PSG va faire un cadeau à un adversaire https://t.co/F5CFlDBPXK pic.twitter.com/hqG2tVwpoe — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Le PSG compte sur un départ d’Hugo Ekitike cet hiver

Cet été déjà, le PSG avait cherché à se séparer d’Hugo Ekitike, n’entrant plus du tout dans les plans du club parisien. Problème pour Paris, le joueur de 21 ans avait rejeté toutes les offres qui lui avaient été présentées. Et pour cause, après une première saison d’adaptation au PSG, Hugo Ekitike souhaitait toujours s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Face à cette attitude, les dirigeants parisiens ont décidé de mettre à l’écart l’ancien du Stade de Reims.

Le PSG demandait 30M€ pour Ekitike cet été