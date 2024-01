PSG : Kylian Mbappé annonce la couleur pour son grand rêve

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que cette année 2024 est marquée par l’organisation des Jeux olympiques de Paris, Kylian Mbappé n’a jamais caché sa volonté de participer à l’événement avec l’équipe de France dirigée par Thierry Henry. Un élément qui pourrait même influencer son avenir. Cependant, l’attaquant de 25 ans n’a pas l’intention de partir au bras de fer pour obtenir satisfaction.

Dans quelques mois, Thierry Henry dévoilera sa liste pour le tournoi olympique de Paris 2024. Le sélectionneur des Espoirs a la possibilité d’appeler trois joueurs plus de 23 ans, et Kylian Mbappé espère bien être concerné. L’attaquant du PSG n’a jamais caché sa volonté de participer aux JO, et ce malgré l’organisation de l’Euro quelques semaines auparavant. « J'ai toujours voulu jouer les JO. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide, c'est mon employeur qui décide », répondait-il en novembre. Interrogé par GQ , Kylian Mbappé en rajoute une couche, sans pour autant mettre la pression.

« Si ce n’est pas possible, je comprendrais »

« Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l’histoire de l’équipe de France comme celui d’un joueur qui a compté », répond Kylian Mbappé.

Une condition de Mbappé pour son contrat ?

Kylian Mbappé devrait malgré tout faire son maximum pour être présent aux Jeux olympiques de Paris, d’autant que l’attaquant de 25 ans est en position de force à quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG. Une participation au tournoi olympique pourrait ainsi faire partie de ses conditions pour signer son nouveau contrat, quel que soit le club concerné.