PSG : Mbappé mis à l’écart, une plainte est déposée

Thibault Morlain

Ce mardi, l’UNFP, principal syndicat des footballeurs professionnels, a décidé de porter plainte contre X afin de dénoncer l’utilisation des lofts, de plus en plus répandue dans les clubs en période de mercato vis-à-vis des joueurs indésirables. Et visiblement, cette contre-attaque de l’UNFP partirait de la mise à l’écart de Kylian Mbappé par le PSG lors du dernier mercato estival.

A l’occasion de la présentation de Luis Enrique cet été, Nasser Al-Khelaïfi avait été très clair avec Kylian Mbappé : soit il prolonge au PSG, soit il est vendu. Après son coup de pression, le président parisien est passé à l’acte en décidant de sanctionner sa star. En effet, Mbappé s’est retrouvé privé de tournée en Asie et il a alors été intégré au loft où on pouvait retrouver les différents joueurs indésirables au PSG. Par la suite, tout est rentré dans l’ordre entre Paris et l’international français, mais voilà que cette affaire est aujourd’hui à l’origine d’une plainte de l’UNFP.



« Mbappé, ça a été la goutte d’eau de trop »

A l’UNFP, on s’élève contre l’utilisation des lofts dans les clubs. Une plainte contre X a ainsi été déposée et pour Le Parisien , Philippe Piat, président de l’UNFP, a justifié cette action, en lien notamment avec ce qui est arrivé à Kylian Mbappé durant l’été au PSG : « Mbappé, ça a été la goutte d’eau de trop. Son cas montre que tous les joueurs peuvent se retrouver dans cette situation puisque ça peut même arriver au capitaine de l’équipe de France et meilleur joueur du monde que l’on met sous pression pour qu’il prolonge son contrat ».

« Que les dirigeants du football sachent bien qu’ils sont dans l’illégalité »