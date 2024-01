Jackpot à 800M€ pour le PSG, c'est historique

Amadou Diawara

Football Benchmark a publié un rapport sur le bilan des finances du PSG lors de la saison 2022-2023 ce mardi. Et le club de la capitale aurait réalisé un record en terme de revenus. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait dépassé les 800M€ pour la première fois de son histoire.

Plus de 800M€ de revenus pour le PSG en 2022-2023

Comme précisé par Le Parisien , cette performance du PSG serait surtout le fruit de « la hausse des revenus de diffusion suite à l’accord entre la LFP et CVC Capital Partners, ainsi qu’à l’augmentation des recettes des matches, reflétant un retour à la normale après la pandémie ».

Le PSG a battu son propre record