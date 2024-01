PSG : Attaque de feu à Paris, Mbappé peut jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir utilisé de nombreuses compositions différentes, notamment pour trouver son trio offensif, Luis Enrique semble avoir trouvé le trio qui lui convient le mieux pour l’attaque du PSG. En effet, alors qu’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont incontournables, Bradley Barcola prend de plus en plus de poids aux côtés des deux internationaux français.

« C'est important d'avoir cette connexion en attaque, même avec les milieux on arrive à trouver cette connexion de plus en plus, c'est bien, on travaille beaucoup à l'entraînement et c'est une bonne chose pour les futurs matches », a confié le joueur formé à l'OL en zone mixte, tandis que Luis Enrique semble particulièrement satisfait du niveau de Bradley Barcola depuis quelques semaines.



Barcola, le parfait complément à Mbappé et Dembélé ?

« C’est important d’avoir cette connexion en attaque, même avec les milieux on arrive à trouver cette connexion de plus en plus, c’est bien, on travaille beaucoup à l’entraînement et c’est une bonne chose pour les futurs matches », a confié le joueur formé à l’OL en zone mixte, tandis que Luis Enrique semble particulièrement satisfait du niveau de Bradley Barcola depuis quelques semaines.

Luis Enrique sous le charme