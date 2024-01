Le PSG a tout changé pour Mbappé, ça profite à cette recrue

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola était considéré comme un remplaçant durant ses premiers mois à Paris. Mais depuis le déplacement au Havre le 3 décembre, le crack de 21 ans a gagné sa place de titulaire. Bradley Barcola profitant du changement de poste de Kylian Mbappé, recentré par Luis Enrique depuis la fin du match contre Newcastle (le 28 novembre).

Très performant sous les couleurs de l'OL la saison dernière, Bradley Barcola a tapé dans l'oeil de Luis Campos. A tel point que le conseiller football du PSG a fait le nécessaire pour le recruter lors de la fenêtre de transferts précédente. En effet, le club de la capitale a bouclé la signature de Bradley Barcola en offrant un chèque d'environ 45M€ à l'OL de John Textor.

Mbappé est recentré par Luis Enrique

Lors de ses premiers pas au PSG, Bradley Barcola avait le statut de remplaçant. Toutefois, tout a changé après la réception de Newcastle le 28 novembre. Alors que Kylian Mbappé a été recentré par Luis Enrique, Bradley Barcola est devenu un titulaire à part entière à Paris.

Barcola est devenu titulaire au PSG

Peu satisfait par Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani - les deux avant-centres recrutés cet été - Luis Enrique a décidé de positionner Kylian Mbappé dans l'axe de son attaque à la fin du duel face à Newcastle. Depuis cette rencontre, le numéro 7 du PSG n'a jamais retrouvé l'aile gauche, qui est désormais occupée par Bradley Barcola. Alors que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani doivent désormais se contenter d'un rôle de remplaçant, le crack de 21 ans est quant à lui devenu un habitué du XI de Luis Enrique. En effet, Bradley Barcola a été titularisé à chaque match depuis le nul face à Newcastle en Ligue des Champions (1-1, le 28 novembre), hormis en 32ème de finale de la Coupe de France dimanche dernier (US Revel 0-9 PSG).