CAN 2024 : La Côte d'Ivoire annonce du lourd contre le Nigeria

Amadou Diawara

Ce samedi soir, la Côte d'Ivoire a lancé la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, le pays hôte a joué le premier match de la compétition face à la Guinée-Bissau. Après la victoire des Eléphants contre les Djurtus, Seko Fofana a annoncé la couleur pour le choc de la deuxième journée face au Nigeria.

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations est organisée en Côte d'Ivoire, le pays hôte a ouvert le bal comme le veut la tradition. En effet, les Eléphants ont disputé le premier match de la CAN 2024 ce samedi soir. Opposés à la Guinée-Bissau, les hommes de Jean-Louis Gasset ont assumé leur statut de favori, puisqu'ils l'ont emporté 2-0.

Après la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire va défier le Nigeria

Grâce aux réalisations de Seko Fofana et de Jean-Philippe Krasso, la Côte d'Ivoire n'est pas tombée dans le piège tendu par la Guinée-Bissau. Victorieux, les Eléphants prennent donc la tête du groupe A, en attendant le duel entre le Nigeria et la Guinée équatoriale ce dimanche après-midi à 15 heures.

«Ça va nous permettre de faire un très bon match contre le Nigéria»