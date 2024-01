Un joueur du PSG dans le dur, Luis Enrique monte au créneau

Pierrick Levallet

En quête de renforts l'été dernier, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens sur le mercato. Le club de la capitale a notamment mis 60M€ sur la table pour recruter Manuel Ugarte. Mais depuis quelques temps, le milieu de terrain de 22 ans est dans le dur au PSG. Luis Enrique n'a toutefois pas hésité à le défendre.

Recruté pour 60M€ l’été dernier, Manuel Ugarte était très attendu au PSG. Et le milieu de terrain a impressionné tout le monde à ses débuts. Bon récupérateur et à l’aise à la relance, l’international uruguayen était l’une des pièces essentielles du dispositif de Luis Enrique. Mais depuis quelques temps, le joueur de 22 ans est dans le dur. Manuel Ugarte affiche un rendement bien moins satisfaisant ces dernières semaines. Mais Luis Enrique n’est pas inquiet et il n’a pas hésité à le défendre.

Mercato - PSG : Luis Enrique annonce la couleur pour le recrutement https://t.co/Jl2nkydGnB pic.twitter.com/02drcYFEOv — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

«Chaque période d'adaptation est différente»

« Tout ça c'est très normal, ce n'est pas facile de changer de club. Ce ne l'est pas pour un vétéran, pour un jeune, pour un joueur qui a déjà de l'expérience. Changer de pays, de langue... Chaque période d'adaptation est différente. Je vois qu'il va bien, il est un joueur d'équipe, impressionnant, avec une personnalité très forte. Je parle avec les joueurs, parfois c'est superficiel, plus profond quand c'est nécessaire » a d’abord expliqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce samedi.

«Aucun de mes joueurs me donne d'inquiétude»