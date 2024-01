Fashion Week : Riolo se lâche sur les joueurs du PSG !

Amadou Diawara

Invisibles au PSG, Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike ne sont pas passés inaperçus lors du défilé Louis Vuitton de la Fashion Week. En effet, les deux flops parisiens se sont présentés avec des tenues à la fois farfelues et colorées. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo.

Depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike n'ont porté le maillot du PSG que pendant neuf minutes chacun. En effet, Luis Enrique ne compte pas du tout sur eux cette saison.

Kurzawa et Ekitike se sont fait remarquer à la Fashion Week

Oubliés et presque invisibles au PSG, Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike se sont fait remarquer lors du défilé Louis Vuitton de la Fashion Week. En effet, les deux flops du PSG étaient vêtus de manière farfelue et colorée. Présent dans l' After Foot de RMC Sport ce mardi soir, Daniel Riolo a lâché une punchline sur les tenues de Layvin Kurzawa et d'Hugo Ekitike.

«Ils sont habillés avec des rideaux de douche»