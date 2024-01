Mercato - PSG : Mbappé lâche une annonce à Al-Khelaïfi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré les rumeurs sur un possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi continue de garder le contact avec son joueur. Récemment, les deux hommes se sont entretenus. Au cours de cet échange, l'international français aurait annoncé qu'il ne devrait pas attendre trop longtemps avant de dévoiler son prochain club.

PSG ou Real Madrid pour Kylian Mbappé ? La réponse à cette question devrait être dévoilée dans les prochains jours selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon. Selon le journaliste, le joueur du PSG aurait indiqué à Nasser Al-Khelaïfi qu'il prendrait sa décision dans les prochains jours.

La décision de Mbappé est imminente

« Mbappé ne va pas tarder dans sa décision. Il prendra sa décision rapidement et les clubs concernés en seront informés assez prochainement. Ils lui ont demandé des éclaircissements et il estime que cette fois, il ne serait pas facile de retarder la prise d'une décision. Toutes les cartes sont sur la table et sont extrêmement claires » a lâché Alvarez de Mon sur Youtube.

Une annonce avant le huitième de finale de C1 ?