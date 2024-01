Mercato - PSG : Un transfert à 20M€ bientôt décidé par Paris ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pisté par le Bayern Munich et en manque de temps de jeu au PSG, Nordi Mukiele pourrait plier bagage avant la fin du mercato hivernal. Et pour le remplacer, la piste menant à Sacha Boey serait étudiée par les décideurs parisiens. Pas de quoi étonner le journaliste Jonathan Johnson, expliquant que le club pourrait passer à l’action.

Le mercato hivernal du PSG pourrait encore bouger dans les prochains jours alors que l’avenir de Nordi Mukiele continue de s’inscrire en pointillé, Thomas Tuchel souhaitant l'accueillir au Bayern Munich, un intérêt réciproque. Le nom de Sacha Boey a notamment circulé pour venir remplacer l’international français du club de la capitale, mais il n’y aurait encore rien de concret dans ce dossier. Le journaliste Jonathan Johnson ne serait toutefois pas surpris si la situation évoluait.

Mercato - PSG : La promesse de Mbappé est confirmée https://t.co/YUwOS1XL6P pic.twitter.com/w5mW3oRx4C — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Boey a le profil des joueurs recherchés par le PSG

« Je pense qu'il serait une bonne solution pour le PSG au milieu des doutes sur l'avenir de Nordi Mukiele, bien que ce soit plus une option sur le côté droit de la défense que dans l'axe. Je ne suis pas sûr que Boey corresponde à ce dont le PSG a besoin en ce moment, mais il se peut qu'il s'agisse de lui et d'un deuxième joueur. En même temps, c'est l'un des noms qui sera en haut de la liste des talents disponibles à ce poste, et le PSG aime avoir deux joueurs de qualité à chaque poste - il cherchera à acquérir ce genre de talent, en particulier un talent d'origine française comme Boey, si c'est possible », explique-t-il sur CaughtOffside .

« Je ne serais pas surpris de voir le PSG faire un geste »