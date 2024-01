Mercato - OM : Longoria prépare un coup à la Gattuso !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille ne se trouve pas dans une bonne posture dans le feuilleton Saïd Benrahma (28 ans). Certes, West Ham serait enclin à l’idée de le céder cet hiver, mais contre une indemnité de transfert supérieure à 20M€ lorsque l’OM aimerait refaire un coup à la Gennaro Gattuso : un contrat définitif en cas de qualification en Ligue des champions.

Saïd Benrahma (28 ans) pourrait bien effectuer son retour en France, près de six ans après son départ pour l’Angleterre et Brentford. Le milieu offensif et ailier de West Ham ne serait clairement pas jugé intransférable par ses dirigeants. Une bonne nouvelle pour l’OM alors que le président Pablo Longoria se serait sérieusement penché sur son profil.

West Ham ouvert à un transfert à l’OM pour 23M€

D’après The Sun , la première offre de prêt avec option d’achat de l’OM aurait été repoussée par West Ham. Et pour cause, le club londonien attendrait au minimum 23M€ afin de laisser filer Saïd Benrahma d’ici la fin du mercato. Une nouvelle proposition de l’Olympique de Marseille semble être escomptée de l’autre côté de la Manche pour Benrahma.

Mercato - OM : La recrue idéale est arrivée ? https://t.co/lehdpKDagM pic.twitter.com/RXxXlGJw4o — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Un prêt avec une option d’achat conditionnée à l’Europe et aux matchs joués ?