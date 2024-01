Mercato - OM : Contre vents et marées, il se bat pour venir à Marseille !

Thomas Bourseau

Cela fait près d’une semaine que le feuilleton Josh Doig anime l’actualité mercato de l’OM. Malgré un terrain d’entente trouvé pour sa venue, le latéral gauche de l’Hellas Vérone a témoigné d’une volte-face de son club qui privilégie désormais l’offre de Sassuolo. Déterminé à s’engager à l’Olympique de Marseille, Doig camperait sur ses positions en coulisses.

Ces derniers jours, Josh Doig a connu un certain ascenseur émotionnel. Et pour cause, le latéral gauche de l’Hellas Vérone a été annoncé proche de l’Olympique de Marseille avec qui un accord avait été trouvé entre les différentes parties concernées. Mais ça, c’était avant l’irruption de Sassuolo dans cette opération.

Josh Doig dégoûté à l’aéroport ?

Lundi soir, The Daily Record expliquait que l’Écossais se trouvait à l’aéroport, prêt à s’envoler avec sa famille pour Marseille. Que ce soit le joueur ou ses proches, tous auraient été emballés par une nouvelle vie à l’OM. Cependant, le transfert a capoté en raison de l’offre financièrement plus alléchante de Sassuolo, obligeant l’Hellas Vérone à revoir sa position au grand dam de Josh Doig.

Mercato - OM : Transfert imminent à Marseille ? Ce sera 23M€ ! https://t.co/zgpxGkc30j pic.twitter.com/LKTkbNC7tU — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

L’Hellas Vérone veut le vendre à Sassuolo, Josh Doig n’a d’yeux que pour l’OM

Et maintenant ? Selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, Josh Doig espérait signer en faveur de l’OM ces derniers jours et sa volonté resterait intacte. En parallèle, l’Hellas Vérone pousserait pour qu’il aille à Sassuolo, mais le principal intéressé semble vouloir uniquement entendre parler d’un départ à l’OM. Clash en vue entre Doig et Vérone ? Réponse dans les prochains jours.