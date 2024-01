Mercato - OM : La recrue idéale est arrivée ?

Benjamin Labrousse

Désireux de se renforcer au poste de latéral gauche après avoir vendu Renan Lodi à Al-Hilal, l’OM a finalisé l’arrivée d’Ulisses Garcia. Recruté contre 3M€ en provenance des Young Boys, le joueur de 28 ans pourrait rapidement s’accommoder au système de Gennaro Gattuso à en croire l’un de ses anciens coéquipiers en Suisse.

Et si l’OM avait flairé le bon coup ? Seulement six mois après son arrivée à Marseille, Renan Lodi a été vendu à Al-Hilal contre un montant de 23M€. Afin de remplacer le Brésilien, le club phocéen a jeté son dévolu sur Ulisses Garcia. Officialisé ce mardi à l’OM, le latéral Suisse pourrait être une bonne surprise de ce mercato hivernal côté marseillais.

« Il a passé un cap, mentalement et dans le travail »

Auprès de l’Équipe , le milieu de terrain Jordan Lefort affirme qu’Ulisses Garcia a beaucoup progressé dans son jeu : « Le Championnat est moins relevé mais il a une solide expérience en Europe. Il se blessait assez fréquemment et il a passé un cap, mentalement et dans le travail. Il a commencé à être décisif et a poursuivi sur cette lancée pour devenir un cadre important, en restant très gentil et blagueur » , confie le Français ayant évolué aux Young Boys de Berne de 2020 à 2022.

« Il pourra apporter sa touche »