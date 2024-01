Mercato - OM : Ce transfert qui confirme la Vente OM ?

Thibault Morlain

6 mois et puis s’en va ! Recruté lors du dernier mercato estival en provenance de l’Atlético de Madrid, Renan Lodi ne s'est pas s’éterniser à Marseille. Alors que ce n’était pas prévu sur la feuilleton de route en janvier, le Brésilien a été vendu par l’OM. Lodi rejoint l’Arabie Saoudite et Al-Hilal moyennant environ 20M€. Un transfert annonciateur d’une future vente de l’OM par Frank McCourt ?

Avec déjà deux recrues à son compteur, l’OM s’apprête visiblement à boucler une troisième arrivée dans le secteur offensif. Mais dans le sens des départs, ça va également bouger à Marseille. Alors que Pape Gueye ou encore Luis Henrique ne devraient pas être retenus, Renan Lodi quitte Marseille. Arrivé pourtant durant le dernier mercato estival, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a déjà fait ses valises. Direction l’Arabie Saoudite et Al-Hilal, le club de Neymar.

« On va récupérer de l’oseille et derrière il y aura peut-être une vente »

Au micro de RMC , lors de Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen s’est exprimé sur ce départ de Renan Lodi de l’OM. Ne comprenant pas une telle opération, il y voit peut-être une explication : la future vente du club phocéen par Frank McCourt. « Pour moi, il y a eu beaucoup de bla bla sur la vente de l’OM. Mais sauf que là, le message envoyé aujourd’hui, je ne parle pas d’il y a 4 ans, c’est trop facile de dire je vous l’avais dit il y a 4 ans, c’est on est à l’équilibre financièrement, là on va faire une petite plus-value de 4M€. Peut-être que c’est aussi de dire qu’on prépare la vente parce qu’on va récupérer de l’oseille et derrière il y aura peut-être une vente », a expliqué Rothen.

« Aucune cohérence dans ce transfert là »