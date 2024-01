Mercato - OM : Feu vert pour le prochain transfert de Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la signature d'Ulisses Garcia, l'OM souhaite encore recruter un latéral gauche afin de compenser le départ de Renan Lodi. Dans cette optique, l'une des pistes les plus chaudes mène à David Jurasek qui évolue à Benfica. Et ce dossier pourrait bien s'accélérer dans les prochaines heures. Explications.

L'OM continue de s'activer sur le mercato. Après avoir obtenu le prêt de Jean Onana et bouclé le transfert d'Ulisses Garcia, le club phocéen s'apprête à annoncer le transfert de Faris Moumbagna pour 8M€. Mais ce n'est pas encore terminé. Et pour cause, l'OM souhaite encore enrôler un latéral gauche afin de compenser le départ de Renan Lodi qui va rejoindre Al-Hilal.

Mercato - OM : Le prochain transfert déjà identifié ? https://t.co/lKlqYFAniF pic.twitter.com/FGt2cqlblc — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Benfica recrute un latéral gauche

Dans cette optique, l'OM a du suivre avec attention la dernière officialisation du côté de Benfica. Et pour cause, le club lisboète a annoncé l'arrivée d’Álvaro Fernández Carreras dans le cadre d'un prêt avec option d'achat en provenance de Manchester United. Le jeune espagnol âgé de 20 ans évolue au poste de latéral gauche.

La voie est libre pour David Jurasek ?

Une arrivée qui semble ainsi ouvrir la porte au départ David Jurasek, priorité de l'OM pour venir concurrencer Ulisses Garcia au poste de latéral gauche après le départ de Renan Lodi. Compte tenu des problèmes physiques de Juan Bernat, Benfica souhaitait trouver un nouveau latéral avant de libérer le Tchèque. C'est désormais chose faite. Par conséquent, l'OM va pouvoir avancer concrètement sur le transfert de David Jurasek.