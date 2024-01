Mercato - OM : Longoria se fait clasher sur un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Renan Lodi repart déjà avec un transfert conclu en Arabie Saoudite avec le club d’Al-Hilal, pour plus de 20M€. Et ce passage éclair de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid n’est pas du goût de Daniel Riolo qui dézingue Pablo Longoria pour sa politique sur le mercato.

Six petits mois, et puis s’en va ! Renan Lodi (25 ans) quitte l’OM pour prendre la direction d’Al-Hilal cet hiver, et le latéral gauche brésilien n’aura donc porté la tunique du club phocéen que pendant une demi-saison. Et au-delà de la belle plus-value financière réalisée par l’OM qui vend Lodi pour 25M€ après l’avoir recruté 13M€ l’été dernier en provenance de l’Atlético de Madrid, l’instabilité de l’effectif marseillais fait bondir Daniel Riolo.

Riolo se lâche sur le départ de Lodi

Au micro de RMC Sport dans l’After Foot, lundi soir, le chroniqueur a clashé l’OM sur ce transfert : « Ce qui m’embête dans ce mois de janvier, c’est que Lodi s’en va. Donc « oui on a pris un super joueur », super si c’est pour le laisser partir six mois après. On recommence un peu le Bricorama avec notamment le mec de Vérone qui doit venir, mais finalement il ne vient plus, mais au final ils prennent un autre gars. En ce moment à l’OM, tu ne prends que des mecs pour qui les supporters doivent faire des recherches pour savoir qui c’est et derrière doivent prier qu’il soit bon et que ça colle », estime Riolo.

Ça bloque pour Truffert