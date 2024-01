Mercato - OM : C’est décidé pour un transfert surprise d’Aubameyang !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un début de saison compliqué à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé confiance et enchaîné les bonnes performances en décembre, lui permettant d’être élu meilleur joueur du mois en Ligue 1. Alors que le club phocéen semble à l’écoute des offres pour tous ses joueurs, un départ du Gabonais n’est pas souhaité pour autant.

Alors que ses premières semaines suscitaient l’inquiétude d’une partie des supporters et observateurs de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a fait taire les critiques. Apparu à 26 reprises cette saison, le Gabonais totalise 7 passes décisives et 13 buts, dont 5 en Ligue 1 et 4 inscrits en décembre, lui permettant de remporter le trophée UNFP du joueur du mois. La star de l’OM est lancée, et la direction compte sur elle.



L’OM compte sur Aubemayang

Si l’Olympique de Marseille semble à l’écoute des offres pour chacun de ses joueurs, comme ce fut notamment le cas avec Ronan Lodi, parti en Arabie saoudite sous la forme d’un prêt avec une obligation d’achat supérieure à 20M€, un départ de Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas souhaité par l’état-major du club qui, selon La Provence , compte énormément sur son numéro 10.

« Je pense qu'il est même parfois trop bon, trop humble »