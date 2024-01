Mercato - OM : Transfert imminent à Marseille ? Ce sera 23M€ !

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal fermera ses portes le 31 janvier. Et d’ici là, Pablo Longoria compterait bien continuer de peaufiner l’effectif entraîné par Gennaro Gattuso. C’est pourquoi le président de l’OM devrait revenir de plus belle auprès de West Ham pour le transfert de Saïd Benrahma. Mais pour ce faire, il lui faudra mettre la main à la poche.

A 28 ans, Saïd Benrahma pourrait se trouver à un tournant de sa carrière. Et pour cause, après près de six années passées en Angleterre à Brentford et à West Ham, l’international algérien serait susceptible de faire son grand retour dans le football français… à l’OM ! Ce serait du moins la volonté du président Pablo Longoria.

Deuxième tentative de l’OM ?

Afin de potentiellement arriver à ses fins avec le milieu offensif de West Ham, Pablo Longoria aurait dégainé une offre de prêt de six mois avec une obligation d’achat. Mais cela n’aurait pas été au goût des dirigeants des Hammers . Après avoir repoussé la proposition de l’OM, le club londonien se préparerait à recevoir une deuxième offre de la part de l’Olympique de Marseille à en croire The Sun . Cependant, afin de convaincre West Ham, le président Longoria devra mettre la main à la poche pour le transfert de Saïd Benrahma.

23M€ minimum pour Benrahma ?