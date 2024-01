Mercato - OM : Longoria revient à la charge pour un transfert !

Thomas Bourseau

D’ici la fin du mercato hivernal, il se pourrait que l’OM retente sa chance avec Saïd Benrahma. Après un premier échec pour un prêt avec obligation d’achat, West Ham estimerait que Pablo Longoria reviendrait à la charge avec une toute nouvelle offre dans l’espoir de parvenir à ses fins avec l’international algérien.

Cet hiver, Pablo Longoria est en feu depuis le début du mercato. Jean Onana et Ulisses Garcia sont officiellement devenus des joueurs de l’Olympique de Marseille. En attendant Faris Moumbagna, le président de l’OM travaillerait sur d’autres dossiers dont la piste menant à Adrien Truffert, mais aussi à Saïd Benrahma.

L’offre de l’OM repoussée par West Ham

Milieu offensif et attaquant de 28 ans qui a été lancé dans le grand bain par l’OGC Nice, Said Benrahma évolue en Angleterre depuis 2018 et son transfert à Brentford. A West Ham, l’international algérien a confirmé les promesses placées en lui. Et voilà que Pablo Longoria aimerait le rapatrier en France. Pour ce faire, le président de l’OM aurait déjà tenté une approche auprès des dirigeants de West Ham, sans succès.

Les Hammers attendent la contre-attaque de l’OM pour Benrahma