Mercato - OM : Surprise, il interpelle Marseille pour son avenir

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Pau Lopez est le gardien de l’OM. Mais sur la Canebière, l’Espagnol est loin de faire l’unanimité, ayant fait l’objet de critiques régulières. Ainsi, à l’avenir, il ne faudrait pas exclure l’arrivée d’un nouveau gardien à l’OM. Un poste qui suscite d’ailleurs des convoitises et Pablo Longoria a d’ailleurs reçu un appel du pied.

Au poste de gardien, l’OM a décidé de faire confiance à Pau Lopez. A 29 ans, l’Espagnol garde donc les buts olympiens. Mais jusqu’à quand ? Il est sous contrat jusqu’en 2026, mais son avenir est loin d’être assuré à 100%. Et si le prochain gardien de l’OM s’appelait Tao Paradowski ? A 18 ans, il joue aujourd’hui à Nîmes.

Quel avenir pour Paradowski ?

Dans un entretien accordé à Footmercato , Tao Paradowski a évoqué son avenir. Le gardien de Nîmes a d’abord expliqué : « Des sollicitations d’autres clubs ? Mes agents, Michael Wentzinger et Mehdi Lazrag, ainsi que mon père ne me disent pas. C’est moi-même qui leur ait demandé de ne rien me dire pour me laisser dans ma bulle ».

« J’aime bien l’OM »