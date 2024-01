Mercato - OM : Benatia boucle un transfert, Longoria fixe ses conditions

Hugo Chirossel

Après avoir enregistré les arrivées de Jean Onana et d’Ulisses Garcia, l’OM a officialisé ce mercredi son premier départ lors de ce mercato hivernal. Six mois seulement après son arrivée, Renan Lodi a pris la direction de l’Arabie Saoudite, où il s’est engagé avec Al-Hilal. Un dossier initié par Mehdi Benatia, mais Pablo Longoria a insisté pour qu’il atteigne un certain montant.

Si cela n’était pas prévu, Renan Lodi a finalement quitté l’OM après y avoir passé seulement six mois. Recruté l’été dernier en provenance de l’Atlético de Madrid, le départ de l’international auriverde (19 sélections) a été officialisé ce mercredi. Il évoluera désormais en Arabie Saoudite, à Al-Hilal.

Un transfert sec pour Lodi ?

Si certaines sources comme Fabrizio Romano indiquent qu’il s’agit d’un prêt avec une option d'achat obligatoire de 20M€, selon L’Équipe , Renan Lodi est parti dans le cadre d’un transfert sec. Une opération estimée à 23M€, plus 2M€ de bonus, en sachant que l’Atlético de Madrid récupérera 8M€.

