Mercato - OM : Trois transferts vont tomber à l’eau, catastrophe à Marseille ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato bat son plein, l'OM souhaite désormais dégraisser une partie de son effectif et ne semble fermé à aucun départ comme le confirme le transfert de Renan Lodi qui va s'engager à Al-Hilal. Cependant, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ne comptent pas partir, pas plus qu'Azzedine Ounahi, ce qui limite les options pour le club phocéen.

Cet hiver, l'OM renforce encore son effectif. En effet, après Jean Onana et Ulisses Garcia, c'est Faris Moumbagna qui va débarquer à Marseille. Mais le mercato du club phocéen est encore loin d'être terminé puisque le départ de Renan Lodi contraint Pablo Longoria à se mettre en quête d'un latéral gauche supplémentaire. Mais surtout, l'OM ne serait pas opposé à certaines ventes.

Mercato - OM : C’est bouclé, un attaquant débarque à Marseille ! https://t.co/saDXqWrrxT pic.twitter.com/tx4QMj6g91 — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Ndiaye et Sarr veulent s'imposer à l'OM

Mais encore faut-il que les joueurs souhaitent partir. Et selon les informations de La Minute OM , ce n'est par exemple par le cas d'Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Les deux attaquants sénégalais, qui disputent actuellement la CAN, ont déçu depuis leur arrivée l'été dernier, mais n'ont aucune intention de quitter l'OM où ils souhaitent s'imposer.

Ounahi n'est pas finalement pas à vendre