Mercato - OM : Une réponse tombe pour ce transfert record à Marseille

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille est proche de mettre la main sur son troisième renfort de l’hiver avec l’attaquant Faris Moumbagna. De quoi un peu plus pousser vers la sortie Vitinha, qui peine à s’imposer dans la cité phocéenne après son transfert record l’année dernière ? « Pas forcément », répond l’OM.

Pablo Longoria passe à la vitesse supérieure en toute discrétion sur le mercato. Alors que l’OM s’est officiellement attaché les services d'Ulisses Garcia, arrivant en provenance des Young Boys Berne pour environ 3M€, la deuxième recrue de l’hiver du côté de Marseille devrait être rapidement suivie d’une troisième en la personne de Faris Moumbagna.

OM : En direct, il dévoile sa punchline lâchée face à Longoria https://t.co/GlxrTrpiLo pic.twitter.com/ocVlo1bQaF — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Moumbagna arrive

Actuellement en Côte d’Ivoire pour y disputer la CAN avec le Cameroun, Faris Moumbagna est proche de signer à l’OM comme l’a indiqué RMC mardi. Un accord a été trouvé pour le transfert de l’attaquant estimé à 8M€, évoluant jusqu’à maintenant en Norvège à Bodo/Glimt. De quoi acter le départ d’un élément offensif à l’OM.

Vitinha vendu ? « Pas forcément » répond l’OM