Mercato - OL : Un gros transfert est bouclé !

Après une première partie de saison plus que poussive, l'OL était attendu au tournant durant ce mercato d'hiver. Et les Lyonnais ne déçoivent pas puisqu'après la signature du prometteur ailier Malick Fofana pour 17M€, c'est un autre joueur qui flambe en Belgique qui va débarquer. Le transfert de Gift Orban, estimé à 13M€, serait effectivement bouclé.

C'était attendu, l'OL ne manque pas de s'activer sur ce mercato d'hiver. Après les arrivées des Brésiliens Lucas Perri et Adryelson en provenance de Botafogo, l'autre club de John Textor, c'est Malick Fofana qui a débarqué pour 17M€. Cependant, Pierre Sage confiait encore récemment qu'il attendait des renforts offensifs. Et il va être servi.

Gift Orban débarque à l'OL pour 13M€

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , l'OL a bouclé le transfert de Gift Orban pour 13M€. Un très joli pour les Lyonnais puisque l'attaquant nigérian a inscrit 32 buts en 51 matches avec La Gantoise et était convoité par de nombreux clubs notamment en Bundesliga. Il faut dire qu'Orban possède en effet les mêmes agents que son compatriote Victor Boniface, qui flambe avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga après avoir lui aussi impressionné en Belgique.

Encore des mouvements à l'OL cet hiver ?