Mercato - OM : Transfert à 3M€, il annonce un gros coup à Marseille !

Benjamin Labrousse

Actif sur ce mercato hivernal, l’OM a profondément remanié son poste de latéral gauche. Après avoir vendu Renan Lodi, le club phocéen s’est attaché les services d’Ulisses Garcia. Arrivé à Marseille contre 3M€, le Suisse pourrait être un gros coup réalisé par le club phocéen, à en croire son ancien partenaire chez les Young Boys Jean-Pierre Nsamé.

L’OM ne s’arrête plus. Après avoir renforcé son milieu de terrain par l’intermédiaire de l’arrivée de Jean Onana, le club phocéen s’est attelé à un gros changement en défense, et plus particulièrement sur le côté gauche. Six mois seulement après son arrivée, Renan Lodi a été vendu à Al-Hilal contre un montant de 23M€. Si plusieurs pistes comme Josh Doig (Hellas Vérone), ou encore Adrien Truffert (Stade Rennais) ont été évoquées, l’OM a finalement jeté son dévolu sur le Suisse Ulisses Garcia.

Mercato - OM : Surprise, il interpelle Marseille pour son avenir https://t.co/BQS79DSGVi pic.twitter.com/jJWChBXZwj — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

« Je ne suis pas si surpris de le voir signer à l'OM »

Recruté contre 3M€, le latéral gauche de 28 ans arrive donc pour renforcer cette position de latéral, voire piston gauche en fonction du système utilisé par Gennaro Gattuso. Si un autre renfort est attendu dans ce rôle, l’OM pourrait avoir bouclé un gros coup à en croire l’attaquant des Young Boys Jean-Pierre Nsamé : « J'étais étonné lundi quand j'ai vu les premières infos parce qu'il ne nous avait rien dit, mais il était malade ce week-end et je comprends peut-être mieux pourquoi. Après, je ne suis pas si surpris de le voir signer à l'OM parce qu'il a vraiment de grosses qualités » , a déclaré l’ancien coéquipier d’Ulisses Garcia auprès de l’Équipe .

« C'est le meilleur latéral du Championnat suisse »