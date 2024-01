Mercato : PSG, Real Madrid… La décision de Mbappé annoncée en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a deux ans, Kylian Mbappé privilégiait le PSG plutôt que le Real Madrid. Une décision encore commentée en Espagne, où la pilule a eu du mal à passer. Star de l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol a lancé ce qui s'apparente à un appel. Selon le journaliste espagnol, Mbappé a la possibilité de faire oublier sa décision controversée en signant avec le Real Madrid cet été.

En Espagne, les faits et gestes de Kylian Mbappé sont épiés et commentés. Cela ne date pas d'aujourd'hui pour la simple et bonne raison que le Real Madrid suit le joueur du PSG depuis de nombreuses années. Et comme à chaque mercato, les rumeurs s'accumulent sur le futur de la star parisienne. Mais cette année, Mbappé a décidé de soigner sa communication.

Mbappé contrôle sa communication

Ces derniers jours, Mbappé a accordé de nombreux entretiens, pour parler de ses plus beaux buts en Ligue 1, de son association, mais très peu de son avenir. Sa seule sortie sur sa décision date du 3 janvier. Face aux journalistes, l'attaquant du PSG avait indiqué qu'il n'avait pris aucune décision au sujet de son avenir.

« Kylian veut jouer pour Madrid »