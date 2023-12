Stupeur au PSG, la décision de Mbappé est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans six mois, le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG arrivera à son terme. Pour l'heure, le joueur tricolore a refusé toutes les offres de prolongation de son club. Pour la presse espagnole, son départ au Real Madrid ne ferait plus le moindre doute. Le champion du monde 2018 attendrait le bon moment pour officialiser sa décision.

Questionné en novembre dernier sur son avenir au PSG, Kylian Mbappé avait refusé d'évoquer le sujet. « C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale. On a de très bons résultats. J’ai envie qu’on parle plutôt de ça que de moi, sur quelque chose qui va se régler un jour. Il y aura le temps de parler de ça » avait lâché le joueur en plein rassemblement de l'équipe de France.

Le Real Madrid en bonne position dans ce dossier ?

Mais en Espagne, sa décision ne fait plus le moindre doute. Selon les informations du journaliste Eduardo Inda, tout porte à croire que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid, une fois son contrat avec le PSG terminé. Le joueur de 24 ans aurait pris sa décision et attendrait le bon moment pour l'annoncer. De son côté, le club espagnol voudrait éviter une nouvelle désillusion et souhaiterait obtenir une réponse du principal intéressé rapidement.

Une réponse de Mbappé avant le 4 janvier ?