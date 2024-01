Mercato - PSG : Le vestiaire de Luis Enrique se lâche sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été en provenance de l'OL, Bradley Barcola parvient, peu à peu, à s'imposer dans le dispositif de Luis Enrique. Sur son côté gauche, l'ailier de 21 ans se montre performant et son entente avec Kylian Mbappé semble idéale. Dans un entretien accordé au média du club ce jeudi, le joueur a rendu hommage à son aîné.

La connexion entre Bradley Barcola et Kylian Mbappé est établie. Face au RC Lens dimanche dernier (victoire 0-2), les deux hommes ont combiné avec réussite. L'ancienne pépite de l'OL est ressortie de cette rencontre avec un but, son deuxième en Ligue 1. Barcola a très certainement réalisé sa meilleure prestation sous le maillot du PSG et Mbappé n'y est pas étranger. Lors d'un entretien accordé à PSG TV, le joueur de 21 ans s'est prononcé sur la star parisienne, qui doit composer avec l'attente liée à son avenir incertain au PSG.

Barcola admiratif de Mbappé

« On connaît Kylian, on sait ce qu’il est capable de faire, donc quand tu lui donnes la balle, tu sais qu’à tout moment, ça peut se transformer en passe décisive. C’est exceptionnel de jouer avec lui. Tu sais que tu joues avec l’un des meilleurs joueurs du monde » a lâché Barcola ce jeudi.

« C’est un honneur»