PSG : La mère de Mbappé va vider son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, Envoyé Spécial consacre son émission à Kylian Mbappé. Ce numéro ne s'attardera pas sur l'avenir du joueur parisien, mais sur son association et sur l'homme derrière le footballeur. Relativement discrète dans les médias, Fayza Lamari prendra la parole pour évoquer la carrière de son fils et son rôle associatif.

Kylian Mbappé contrôle sa communication avec brio. Alors que les rumeurs autour de son avenir se font de plus en plus nombreuses, le joueur du PSG se montre plus, non pas pour évoquer sa situation contractuelle, mais pour indiquer qui se cachait derrière le footballeur. Car si on le voit écumer les pelouses de Ligue 1 depuis plusieurs années, peu de gens connaissent le Mbappé de tout les jours. Justement, l'émission Envoyé Spécial diffusée ce jeudi devrait permettre au grand public d'en savoir plus sur le joueur du PSG et notamment sur son rôle associatif.

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 150M€ se prépare à cause de Mbappé https://t.co/KDrqd0srOl pic.twitter.com/oj5iWMgwck — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Mbappé star d'une émission sur France 2

« Elle a duré une bonne trentaine de minutes. Elle est très anglée sur l'homme derrière le footballeur, avec des questions finalement très simples, mais c'est passionnant » a confié Laura Aguirre de Carcer, la journaliste qui a réalisé cette émission. Mère et représentante du joueur, Fayza Lamari sera présente dans ce numéro. Son père, qui gère aussi la carrière de son fils, a préféré rester dans l'ombre.

La mère du joueur va prendre la parole