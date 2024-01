Mercato - PSG : Mbappé prend la parole, le feuilleton continue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi, l’émission Envoyé Spécial consacre un numéro spécial à Kylian Mbappé et son association IBKM. L’occasion d’en savoir un peu plus sur l’international français qui se confirme comme rarement. Cependant, il faudra encore patienter avant de connaître sa décision pour son avenir, le numéro 7 du PSG n’évoquant pas le sujet.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé a encore l’embarras du choix pour son avenir. Le PSG espère convaincre à nouveau sa star de renouveler son bail, comme en mai 2022, mais le Real Madrid voire Liverpool pourraient jouer les trouble-fête dans ce dossier. Du côté de la Casa Blanca , on veut être fixé rapidement sur la position de l’international français, qui fait durer le suspense.



Mercato - PSG : La promesse de Mbappé est confirmée https://t.co/YUwOS1XL6P pic.twitter.com/w5mW3oRx4C — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Mbappé ne va rien dire

Et alors qu’il se prononcera sur plusieurs sujets dans un reportage qui lui est consacré ce jeudi soir dans l’émission Envoyé Spécial , Kylian Mbappé n’évoquera pas son avenir. Selon Le Parisien, qui a pu visionner le reportage en avant-première, l’attaquant du PSG ne dévoilera pas sa décision.

« Je n’ai pas fait de choix »