Neymar vit un calvaire, la folle révélation de son entraîneur !

Thomas Bourseau

Neymar n’a effectué que 5 petits matchs avec Al-Hilal depuis son transfert du PSG en août 2023. La faute à un rétablissement non terminé l’été dernier de sa cheville droite et d’une rupture ligamentaire au genou et au ménisque depuis. Pour son entraîneur Jorge Jesus, l’implication de Neymar qui n’est pas totale dans le football pourrait lui jouer de sales tours sur le plan physique.

Entraîneur d’Al-Hilal le temps de la saison 2018-2019, Jorge Jesus a fait son retour au sein du club de Riyad à la dernière intersaison. Moment où la formation saoudienne tentait de faire venir Kylian Mbappé après l’échec Lionel Messi. Même dénouement pour Mbappé, ce qui a débouché sur le transfert de Neymar avoisinant les 90M€ en août dernier.

«Je n’ai pas eu de chance avec Neymar»

Dans la foulée de son arrivée et après un premier retour de blessure, Neymar s’est gravement blessé lors de la trêve internationale d’octobre et a contracté une rupture du ligament antérieur du genou gauche ainsi que celui du ménisque. Sur le carreau, Neymar est tout simplement malchanceux selon son coach Jorge Jesus. « Je n’ai pas eu de chance avec Neymar, je n’avais jamais travaillé avec Neymar avant, et nous n’avons travaillé que pendant un mois et demi. C’est un joueur hors du commun, vraiment hors du commun. Nous avons donc perdu de la qualité offensive. C’est un joueur facile à vivre, doux et compréhensif ».

