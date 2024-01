Cristiano Ronaldo se fait tacler par un grand club étranger

Amadou Diawara

Lors de l'été 2018, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde en quittant le Real Madrid. En effet, CR7 a décidé de se lancer un tout nouveau défi en s'engageant en faveur de la Juventus. Toutefois, le passage de Cristiano Ronaldo à la Vieille Dame a été un échec, comme l'affirme Giuseppe Marotta, ancien administrateur délégué des Bianconeri.

Après neuf saisons de règne au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de changer d'air. Alors qu'il avait tout gagné avec la Maison-Blanche , CR7 a décidé de sortir de sa zone de confort et de se challenger. En effet, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid et la Liga pour migrer vers la Serie A du côté de la Juventus. Toutefois, les trois années de la star portugaise à Turin n'ont pas vraiment été une grande réussite.

Marotta tacle Ronaldo après son transfert à la Juventus

Lors d'un entretien accordé au podcast Wolf - Storie che contano , Giuseppe Marotta est revenu sur le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Et l'ancien administrateur délégué des Bianconeri a affirmé que le séjour de CR7 à Turin était un échec.

Mercato - OM : Marseille veut recruter cet international algérien https://t.co/iW2ZaTuCq2 pic.twitter.com/IxByZd11GT — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

«La signature de Ronaldo à la Juve n'a pas eu l'effet escompté»