Le problème de Neymar mis en évidence avec Cristiano Ronaldo ?

Alexis Brunet

Depuis l'été dernier, Neymar a quitté le PSG, et il a pris la direction de l'Arabie saoudite. Le Brésilien a rejoint Al Hilal, et malheureusement pour lui cela ne se passe pas très bien, car il s'est gravement blessé. L'attaquant a d'ailleurs fait polémique dernièrement avec une croisière de folie organisée pendant plusieurs jours. Un événement qui fait dire à son entraîneur que Neymar a d'autres priorités dans la vie que le foot, ce qui n'est pas le cas de Cristiano Ronaldo.

Neymar a beau avoir quitté le PSG, il n'en a pas terminé avec ses vieilles habitudes qu'il avait dans la capitale. Seulement quelques mois après son arrivée à Al Hilal, le Brésilien s'est gravement blessé lors d'un match amical face à l'Uruguay. L'attaquant est donc pour le moment indisponible, et cela devrait durer plusieurs mois.

Jorge Jesus n'a pas de chance avec Neymar

S'il y a bien un homme qui est gêné par l'absence de Neymar, en plus du Brésilien lui-même, c'est bien Jorge Jesus, le coach d'Al Hilal. Ce dernier a d'ailleurs évoqué le cas de l'ancien attaquant du PSG, dans un entretien accordé à Correio da Manhã . « Je n’ai pas eu de chance avec Neymar, je n’avais jamais travaillé avec Neymar avant, et nous n’avons travaillé que pendant un mois et demi. C’est un joueur hors du commun, vraiment hors du commun. Nous avons donc perdu de la qualité offensive. C’est un joueur facile à vivre, doux et compréhensif. »

PSG : Malaise avec Mbappé à cause de Neymar ? https://t.co/A1hH1PnOqv pic.twitter.com/Z5JAxop4i1 — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Neymar et l'exemple Cristiano Ronaldo