Mercato - OM : Transfert à 6M€, tout est à refaire pour Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la signature d'Ulisses Garcia, l'OM cherche toujours à recruter un latéral gauche afin de compenser le départ de Renan Lodi qui s'est engagé avec Al-Hilal. Dans cette optique, le club phocéen avait notamment activé la piste menant Josh Doig. Mais le joueur de l'Hellas Vérone va s'engager avec Sassuolo.

Cet hiver, l'OM a rapidement identifié sa priorité, à savoir le recrutement d'un latéral gauche. Et finalement, avec le départ de Renan Lodi, qui s'est engagé avec Al-Hilal pour un montant avoisinant les 20M€, ce sont deux joueurs qui sont attendus à ce poste. Le premier est déjà arrivé puisqu'il s'agit d'Ulisses Garcia. Pour le second, cela semble plus compliqué.

Mercato - OM : Transfert à 8M€, il révèle un problème https://t.co/11qkAsfWMl pic.twitter.com/oIFkxxxALH — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Après Jurasek, Doig échappé aussi à l'OM

Deux pistes semblent effectivement prendre fin. Fabrizio Romano a ainsi révélé que David Juradek (Benfica) allait être prêté à Hoffenheim, tandis que d'après TMW , Josh Doig va quitter l'Hellas Vérone afin de s'engager avec Sassuolo, moyennant un transfert estimé à 6M€. Tout est donc à refaire pour l'OM.

Longoria repart de zéro pour l'arrivée d'un latéral

Et pour cause, Pablo Longoria cherche toujours un latéral gauche compte tenu du départ de Renan Lodi, afin d'épauler Ulisses Garcia. L'OM apprécie notamment le profil d'Adrien Truffert. Mais dans ce dossier, il sera difficile de convaincre le Stade Rennais. Par conséquent, Longoria devra probablement trouver un autre joueur à ce poste.