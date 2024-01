Mercato : Le PSG ou le Real Madrid, Mbappé vend la mèche ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois au coeur des rumeurs les plus folles de par sa situation sportive au PSG. Contractuellement lié au club parisien jusqu’au 30 juin prochain, Mbappé pourrait décider de plier bagage en allant au Real Madrid ou ailleurs. Ou bien de signer un contrat en or proposé par le Paris Saint-Germain comme révélé par Stéphane Guy. Mais Mbappé est parvenu à maintenir le suspense malgré la tentative d’Élise Lucet.

Le Paris Saint-Germain l’a annoncé de par la voix de Nasser Al-Khelaïfi la semaine dernière. Le projet est simple avec Kylian Mbappé : le conserver au PSG à 100%. C’est en effet la position partagée par le président du club de la capitale au Parisien .

«Paris lui a proposé 400M€ pour quatre ans»

D’ailleurs, quand bien même le10sport.com vous a révélé le 8 janvier dernier que Kylian Mbappé n’avait pris aucune décision au sujet de son avenir, le Paris Saint-Germain lui proposerait un contrat en or à 400M€ sur 4 années d’après les informations du journaliste Stéphane Guy divulguées sur le plateau de l’ After Foot. « Je confirme que si c’est un choix d’argent, ce qui est assumé par sa mère, Paris n’a aucun rival. Paris lui a proposé 400M€ pour quatre ans ».

