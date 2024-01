Mercato - PSG : Le clan Mbappé choqué par son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2017 et alors qu’il sortait d’une saison XXL avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé était transféré au PSG pour 180M€. Sa mère, Fayza Lamari, se remémore les négociations de l’époque avec le club de la capitale et était hallucinée des montants évoqués pour le salaire de son fils.

Quelques mois après avoir explosé au plus haut niveau avec l’AS Monaco où il fut sacré champion de France et atteignit les demi-finales de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a été recruté par le PSG à l’été 2017. Montant du transfert : 180M€, et le début d’une nouvelle vie pour l’attaquant tricolore, âgé à cette époque de seulement 19 ans.

PSG : 100M€ ? Mbappé ne connait pas son salaire https://t.co/4g6Y4pciIu pic.twitter.com/qpp1ggkZOP — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

La mère de Mbappé raconte les négociations au PSG

Dans le documentaire d’Envoyé Spécial consacré tout spécialement à Kylian Mbappé jeudi soir, sur France 2, sa mère Fayza Lamari est revenue sur les coulisses de son transfert de l’époque au PSG : « Je me souviens de Kylian à Monaco, on n’avait pas négocié financièrement avec Paris. On avait fait par déduction », confie-t-elle.

« On hallucinait »