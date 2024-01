Mercato - OM : «Une grosse erreur de casting» dénoncée à Marseille

Thibault Morlain

Il y a un an maintenant, l’OM avait décidé de casser sa tirelire en réalisant le plus gros transfert de son histoire pour recruter Vitinha. Mais voilà que cette opération à 32M€ est en train de virer au fiasco et à Marseille, on chercherait déjà à se séparer de l’attaquant portugais. Une envie de l’OM totalement validée par Jérôme Rothen, qui se demande toutefois comment Pablo Longoria va réussir à se débarrasser du joueur de Gattuso.

C’est déjà fini entre l’OM et Vitinha ? Joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen, le Portugais pourrait faire ses valises d’ici la fin du mercato hivernal. N’ayant pas répondu aux attentes suscitées par l’investissement réalisé, Vitinha, acheté par 32M€, aurait été placé sur le marché des transferts selon les informations de RMC .

« L’OM a raison de tourner la page »

Au cours de l’émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen a réagi à cette volonté de l’OM de se séparer de Vitinha. « Je pense que l’OM a raison de tourner la page. Pour moi c’est une erreur de casting, une grosse erreur de casting. C’est le plus gros transfert de l’histoire du club. Je trouve ça quand même bizarre que l’OM se soit trompé comme ça. Après, quand tu prends un jeune joueur, t’attends qu’il progresse et t’as envie de le faire progresser. Peut-être que l’instabilité à Marseille lui a desservi à Vitinha. Mais je pense qu’il n’a surtout pas les capacités pour s’imposer à Marseille. C’est trop tendre sur plein de choses. Je trouve que techniquement, il y a des gros doutes, il a de grosses lacunes, qui sont terribles. Il a peut-être pas assez bossé », explique-t-il.

Qui pour acheter Vitinha ?