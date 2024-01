Mercato - PSG : Rebondissement pour ce crack à Paris ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé l’été dernier au PSG, Cher Ndour n’a pas bénéficié d’un temps de jeu conséquent durant la première partie de saison, de quoi laisser penser à un possible prêt du milieu italien. Cependant, la tendance aurait évolué, et l’idée d’un départ n’est plus forcément d’actualité alors qu’il pourrait connaître samedi sa deuxième titularisation sous le maillot parisien en Coupe de France.

Déniché par Luis Campos l’été dernier alors qu’il était en fin de contrat avec Benfica, Cher Ndour s’est engagé pour cinq années au PSG. Pour l’heure, le milieu italien de 19 ans n’a pas eu l’occasion de beaucoup jouer sous les ordres de Luis Enrique, avec trois maigres apparitions en Ligue 1 et une titularisation en Coupe de France contre les amateurs de l’US Revel. Alors que l’idée d’un prêt était évoquée dans ce mercato hivernal, la tendance aurait évolué.

Pas de prêt pour Ndour ?

En effet, Le Parisien annonce ce vendredi qu’une cession temporaire de Cher Ndour n’est plus forcément dans les plans du PSG. D’ailleurs, l’Italien pourrait connaître sa deuxième titularisation de la saison samedi en Coupe de France face à Orléans. Interrogé il y a deux semaines après le 32e de finale contre l’US Revel, Ndour avait partagé sa joie de pouvoir évoluer au PSG.

« Je me sens bien »