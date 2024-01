Mercato - ASSE : Trois deals bouclés en urgence ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Peu active jusque-là, l'ASSE va toutefois devoir se mettre sérieusement au travail afin de renforcer son effectif. Olivier Dall'Oglio attend en effet l'arrivée de deux nouveaux attaquants après la blessure de Stéphane Diarra. Mais afin d'y parvenir, il va falloir dégraisser l'effectif. Ainsi, après Gaëtan Charbonnier, l'ASSE prépare trois départs en urgence.

Cet hiver, l'ASSE avait joliment lancé son mercato en obtenant le prêt d'Irvin Cardona. Néanmoins, c'est encore très insuffisant aux yeux d'Olivier Dall'Oglio qui attend encore l'arrivée de deux joueurs offensifs supplémentaires afin de compenser la grave blessure de Stéphane Diarra. Les Verts enchaînent ainsi les pistes, mais aucune ne se conclut de façon positive. C'est ainsi, que désormais, le club du Forez veut boucler plusieurs départs afin de dégager des fonds pour recruter. « Thomas Monconduit ? On a anticipé son départ. Victor Lobry, c'est pareil. Ce sont des garçons qui ont un état d'esprit excellent, qui ont fait un très bon travail aussi. Maintenant, on est dans cette période un peu compliquée de mercato », expliquait ainsi Olivier Dall'Oglio.

Mercato - ASSE : Les Verts vont annoncer un transfert https://t.co/Qvehph7RfG pic.twitter.com/Tr2RxsQ7fk — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Lobry et Monconduit, deux dossiers capitaux

Après avoir libéré Gaëtan Charbonnier de ses six derniers mois de contrat, l'ASSE se concentre donc sur les départs de Thomas Monconduit et Victor Lobry. D'après les informations de Peuple-Vert , concernant le premier cité, il s'agit même d'un enjeu majeur compte tenu de l'investissement consenti par le club du Forez pour un joueur dont le salaire est bien supérieur à la moyenne des joueurs de Ligue 2. La priorité de l'ASSE est donc de trouver une porte de sortie à Thomas Monconduit Mais son contrat, qui s'achève en juin 2025, le rend difficilement accessible pour les clubs de L2. Les Verts devront donc faire un effort pour faciliter son départ. Valenciennes s'était notamment renseigné. En ce qui concerne Victor Lobry, cela devrait être un cas réglé plus rapidement. Comme révélé par L'EQUIPE , il va être libéré de ses cinq derniers mois de contrat pour rejoindre Guingamp.

Dreyer également poussé au départ