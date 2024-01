Mercato - PSG : Le Qatar temporise pour Mbappé ?

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre depuis le début du mois de janvier. Ce mois coïncide avec la possibilité pour lui de discuter librement avec le club de son choix pour le rejoindre cet été, puisqu'il sera en fin de contrat. Le PSG aimerait évidemment garder son attaquant même si pour le moment, rien n'a bougé entre les deux parties.

Kylian Mbappé ne sait toujours quel maillot il portera la saison prochaine. Pour le moment, deux choix semblent être les plus logiques : rester au PSG et prolonger ou partir au Real Madrid. Au sein du club parisien, on ne semble en tout cas pas être stressé par cette situation.

Aucune offre de prolongation proposée à Mbappé

Selon les informations de Paristeam.fr, aucune offre de prolongation n'aurait été envoyée à Kylian Mbappé. L'attaquant français, qui sera libre de tout contrat en juin prochain n'a toujours pas la possibilité, s'il le souhaite, de prolonger au PSG.

Le PSG ne mettra pas la pression sur Mbappé

Le média parisien poursuit en révélant que le club parisien n'est pas stressé par cette situation. Par conséquent, à l'inverse de l'été 2023, aucune pression ne sera mise sur le Bondynois pour qu'il prolonge au club. L'avenir de Kylian Mbappé est totalement flou.